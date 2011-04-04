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الأضحية

سلة التبرعات

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  • بإمكانك التبرع لعدة أهداف وباسم أكثر من شخص في سلة واحدة
  • بإمكانك متابعة جميع التبرعات التي قمت بها في حالة كنت تملك اسم مستخدم
ComodoSSL
256 Bit Şifreleme
تأكيد نظام
الحماية الثلاثي
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