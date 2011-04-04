سلتك فارغة حالياً
|المجموعة
|اسم المؤسسة
|
في حال كنت تتبرع باسم كيان قانوني أو مؤسسة (وأنت المالك أو الممثل الرسمي) فبإمكانك التبرع باسم المؤسسة.
إذا كنت تتبرع باسم مدرسة، أو صف، موظفي مؤسسة حكومية إلخ فبإمكانك استخدام خيار التبرع الجماعي.
|الاسم والكنية
|عنوان البريد الالكتروني
|رقم الهاتف
|x
|مبلغ التبرع
|$
|المقدار الذي سيتم سحبه
|₺ (1 $ = 6,8466 ₺)
|النشاط
|نوع التبرع
|منطقة ذبح الأضحية
|
تحتوي اللائحة على أسماء المناطق التي لم يخصص لها كمية معينة، في حال اختياركم (تلقائي) سيتم الذبح في المناطق بحسب الأولوية
|بإمكانكم إضافة أسهم باسم أشخاص مختلفين بالكمية التي تريدونها...
في عيد الأضحى من كل عام، تنطلق قافلة الخير IHH لتجوب العالم شرقاً وغرباً، بحثاً عن أصحاب الحاجة والمضطرين، فتقضي حاجتهم وتقدم لهم أضاحيكم، فتكون بذلك سبباً في زرع البهجة في قلوبهم، ووسيلة لدعائهم لكم. في عيد الأضحى الفائت قدمت IHH الأضاحي لأكثر من مليوني شخص في 93 دولة ومنطقة حول العالم، وبإمكانك أنت أيضاً، الانضمام بأضحيتك إلى قافلة الخير هذه.
يقوم المتبرع، الذي يوكِّل هيئتنا بذبجح أضحيته، بإرسال ثمن الأضحية عن طريق الحسابات البنكية أو صك بريدي، أو عبر التبرع الكترونياً، أو بالحضور شخصياً إلى مركز الهيئة وتسليمه يدوياً.
توزع أثمان الأضاحي المستلمة من المتبرعين، على الدول التي سيجري فيها ذبح الأضاحي، وذلك بحسب حاجة كل دولة.
يشتري موظفو IHH الأضاحي في الدول والمناطق التي ستذبح فيها مع التزامهم التزاماً دقيقاً بالشروط الشرعية لمواصفات الأضحية.
تُذبح الأضاحي وفق أحكام الشريعة الإسلامية فور أداة صلاة العيد في صباح اليوم الأول من أيام عيد الأضحى. ثم تقسم بالتساوي إلى حصص وتقدم لمستحقيها.
بعد الانتهاء من عملية الذبح والتوزيع تقوم هيئتنا بإبلاغ صاحب الأضحية بذلك عبر إرسال رسالة قصيرة.
للإطلاع على الأسئلة الشائعة حول الأضحية اضغط هنا
كنا هناك
قمنا برحلة إلى كل من أذربيجان وجورجيا بهدف الوقوف على شعائر ذبح الأضاحي، وذلك ضمن حملة IHH في عيد الأضحى، إذ أننا باشرنا بالذبح ومن ثم بتوزيع اللحوم على مستحقيها من سكان المنطقة، الذين توافدوا إلينا حين علموا بأمر مجيئنا. لقد شعرنا بينهم بفرحة حقيقية، لكن الموقف الذي ترك الأثر الأكبر في فؤادي كان عندما دخلنا بيت أحد المعسرين في أذربيجان. لقد استقبلتنا إمرأة عجوز ثم قالت بشيء من الاستحياء "لا يأتي أحد غيركم إلى هنا، لذلك فإنني انتظركم في كل عيد بفارغ الصبر." خالجني حينها مزيج من الفرح والحزن، ولم أعرف أي شعور علي أن أختار.
محمد باقي أوزكارا / أذربيجان 2017