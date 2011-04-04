تحتوي اللائحة على أسماء المناطق التي لم يخصص لها كمية معينة، في حال اختياركم (تلقائي) سيتم الذبح في المناطق بحسب الأولوية

في عيد الأضحى من كل عام، تنطلق قافلة الخير IHH لتجوب العالم شرقاً وغرباً، بحثاً عن أصحاب الحاجة والمضطرين، فتقضي حاجتهم وتقدم لهم أضاحيكم، فتكون بذلك سبباً في زرع البهجة في قلوبهم، ووسيلة لدعائهم لكم. في عيد الأضحى الفائت قدمت IHH الأضاحي لأكثر من مليوني شخص في 93 دولة ومنطقة حول العالم، وبإمكانك أنت أيضاً، الانضمام بأضحيتك إلى قافلة الخير هذه.

كيف توكل IHH بذبح أضحيتك؟

يقوم المتبرع، الذي يوكِّل هيئتنا بذبجح أضحيته، بإرسال ثمن الأضحية عن طريق الحسابات البنكية أو صك بريدي، أو عبر التبرع الكترونياً، أو بالحضور شخصياً إلى مركز الهيئة وتسليمه يدوياً.

توزع أثمان الأضاحي المستلمة من المتبرعين، على الدول التي سيجري فيها ذبح الأضاحي، وذلك بحسب حاجة كل دولة.

يشتري موظفو IHH الأضاحي في الدول والمناطق التي ستذبح فيها مع التزامهم التزاماً دقيقاً بالشروط الشرعية لمواصفات الأضحية.

تُذبح الأضاحي وفق أحكام الشريعة الإسلامية فور أداة صلاة العيد في صباح اليوم الأول من أيام عيد الأضحى. ثم تقسم بالتساوي إلى حصص وتقدم لمستحقيها.

بعد الانتهاء من عملية الذبح والتوزيع تقوم هيئتنا بإبلاغ صاحب الأضحية بذلك عبر إرسال رسالة قصيرة.

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