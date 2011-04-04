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|Grup
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Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.
Grup ismini şu şekilde tamamlayabilirsiniz; ... Okulu / Kursu Öğrencileri ... Gönüllü Grubu ... Sendikası Mensupları ... Apt. / Mah. / İlçesi Sakinleri ... Cami Cemaati ... Firması Çalışanları ... Müdürlüğü / Belediyesi Personelleri ... Kurumu / Şirketi Çalışanları
|Kurum Ünvanı
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Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.
Okullar, sınıflar, kamu kurumu çalışanları vb. gruplar adına yapılan işlemlerde grup bağışı seçeneğini kullanabilirsiniz.
|Ad Soyad
|e-Posta Adresi
|Cep Telefonu
|Bağış Tutarı
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|Faaliyet
|Bağış Türü
|Bağış Bölgesi
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Sadece öncelikli bölgeler listelenmektedir; serbest seçerseniz, en öncelikli yerde kullanılır
Kış geldi! Savaş, doğal afet veya imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca insan kış mevsimini zor şartlar altında geçiriyor. Sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum mülteciler için şartlar daha da zorlaşırken soğuktan dolayı ölümler meydana geliyor.
Ülke, millet, din, dil ayrımı yapmadan kış dolayısıyla zor durumda kalan insanların hayatlarını koruyabilmek için sizleri acil yardım kış kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Yağmur ve çamurdan korunmaları için bot; üşümemeleri için battaniye, atkı, bere, eldiven, mont; yuvaları sıcak olsun diye yakacak yardımında bulunabilirsiniz.