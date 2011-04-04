Sadece öncelikli bölgeler listelenmektedir; serbest seçerseniz, en öncelikli yerde kullanılır

Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.

Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.

Kış geldi! Savaş, doğal afet veya imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca insan kış mevsimini zor şartlar altında geçiriyor. Sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum mülteciler için şartlar daha da zorlaşırken soğuktan dolayı ölümler meydana geliyor.

Ülke, millet, din, dil ayrımı yapmadan kış dolayısıyla zor durumda kalan insanların hayatlarını koruyabilmek için sizleri acil yardım kış kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Yağmur ve çamurdan korunmaları için bot; üşümemeleri için battaniye, atkı, bere, eldiven, mont; yuvaları sıcak olsun diye yakacak yardımında bulunabilirsiniz.