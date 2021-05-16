Gazze'ye Umut Ol

Gazze’de İsrail'in saldırılarından dolayı yüzlerce kişi yaralandı veya sakat kaldı. Filistin halkı abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ediyor. Birçok ülke ise İsrail’in saldırılarını görmezden geliyor.

Yaşam alanları ve siviller hedef alınmaya devam ediyor. Yaşananlar sebebiyle acil olarak sağlık, barınma ve gıda gibi birçok alanda yardıma ihtiyaç var. Evler ve su şebekeleri zarar gördü. Yaklaşık 10 bin ev susuz kaldı. Ayrıca bölgeye malzeme ve yakıt girişine izin verilmiyor. Saatlerce elektrik kesintisi yaşanan Gazze’de hastane hizmetleri yakıta bağlı.

Gelin, Gazze’de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım. Yapacağınız küçük bir yardım bir kişinin hayatını kolaylaştırabilir. Size ihtiyaçları var.