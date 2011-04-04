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Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.
Grup ismini şu şekilde tamamlayabilirsiniz; ... Okulu / Kursu Öğrencileri ... Gönüllü Grubu ... Sendikası Mensupları ... Apt. / Mah. / İlçesi Sakinleri ... Cami Cemaati ... Firması Çalışanları ... Müdürlüğü / Belediyesi Personelleri ... Kurumu / Şirketi Çalışanları
|Kurum Ünvanı
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Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.
Okullar, sınıflar, kamu kurumu çalışanları vb. gruplar adına yapılan işlemlerde grup bağışı seçeneğini kullanabilirsiniz.
|Ad Soyad
|e-Posta Adresi
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Kotası açık bölgeler listelenmektedir; otomatik bırakırsanız, en öncelikli yerde kesim yapılır
|Sepete dilediğiniz kadar kişi için, farklı farklı isim belirterek hisse ekleyebilirsiniz.
28 yıldır olduğu gibi bu yıl yeniden yola çıkıyoruz. Kurbanlarınızı Türkiye dahil 52 ülkede ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmayı hedefliyoruz. Siz de kurban hisselerinizi bu iyilik
kervanına katabilirsiniz.
2019 Kurban Bayramı'nda 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştık
İHH geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sizlerin desteğiyle 93 ülke ve bölgede 2 milyon 57 bin ihtiyaç sahibine 51 bin 447 kurban hissesi ulaştırdı.
Kurbanlarını vekâlet yoluyla vakfımıza gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki ile veya vakıf merkezine bizzat gelerek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.
Gelen kurban bedelleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.
Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.
Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakfımız, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunur.
İHH Kurban çalışmalarına nasıl hazırlanıyor, ihtiyaç sahibi insanlar nasıl belirleniyor, İHH kurban bölgelerini tespit ederken nelere dikkat ediyor, yardım kuruluşlarına kurban vekaleti verilebilir mi, kurban kesimi için gerekli olan vekalet konusu nasıl gerçekleşiyor, İHH kurban fiyatlarını nasıl belirliyor, kişi kurbanını dilediği yerde kestirebiliyor mu, kurban vekaleti veren kişi kurbanının kesildiğini nasıl öğreniyor gibi soruların cevaplarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kutu gibi bir evin sakini
Kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için köy köy geziyoruz. Maglaj’ın bir köyünde Zehrija teyzenin evine yaklaştık; dışı eskimiş, camlarından biri kırık, perdeyle kapatılmış, kutu gibi bir ev. Tıkladığımız kapı biraz bekleyince açıldı. Bizi görünce yüzü güldü Zehrija teyzenin. Koltuk değneğiyle yavaşça dışarı çıktı, bayramlaştık ve kurban payını hediye ettik. Sevincini görmeliydiniz.
Yüzlerce kilometre uzakta bir insanın hayatına dokunmanın tarifi yok.
Murat İzmir / Bosna Hersek, 2019
Sadece İHH’nın yardım götürdüğü köy
Kurban çalışmaları için Filipinler’deyiz. Kurban kesimi, dağıtımı, yetimhane ziyaretleri, yetimlerle oyunlar derken yoğun ama yorucu olmayan bir yolculuktayız. Bayramlık hediye ettiğimiz yetimlerin gözündeki ışıltı yorgunluğumuzu alıyor. Kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için köyleri ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerden birinde köy camisinin imamı Archil Hoca gözlerimize bakarak: “Altı yıldır buraya sadece İHH geliyor. Köydeki Hristiyanlar samimiyetinizden etkilenip Müslüman oluyor. Bugüne kadar 700 kişi Müslüman oldu” dedi. Anladık ki Kurban sadece et paylaşmak değil.
Mehmet Özdamar / Filipinler, 2018