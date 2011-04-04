Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.

Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.

28 yıldır olduğu gibi bu yıl yeniden yola çıkıyoruz. Kurbanlarınızı Türkiye dahil 52 ülkede ihtiyaç sahiplerine

ulaştırmayı hedefliyoruz. Siz de kurban hisselerinizi bu iyilik

kervanına katabilirsiniz.

2019 Kurban Bayramı'nda 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştık

İHH geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sizlerin desteğiyle 93 ülke ve bölgede 2 milyon 57 bin ihtiyaç sahibine 51 bin 447 kurban hissesi ulaştırdı.

Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?

Kurbanlarını vekâlet yoluyla vakfımıza gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki ile veya vakıf merkezine bizzat gelerek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.

Gelen kurban bedelleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.

Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.

Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakfımız, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunur.

Kurban çalışmalarımızla alakalı sorular

İHH Kurban çalışmalarına nasıl hazırlanıyor, ihtiyaç sahibi insanlar nasıl belirleniyor, İHH kurban bölgelerini tespit ederken nelere dikkat ediyor, yardım kuruluşlarına kurban vekaleti verilebilir mi, kurban kesimi için gerekli olan vekalet konusu nasıl gerçekleşiyor, İHH kurban fiyatlarını nasıl belirliyor, kişi kurbanını dilediği yerde kestirebiliyor mu, kurban vekaleti veren kişi kurbanının kesildiğini nasıl öğreniyor gibi soruların cevaplarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Oradaydık

Kutu gibi bir evin sakini Kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için köy köy geziyoruz. Maglaj’ın bir köyünde Zehrija teyzenin evine yaklaştık; dışı eskimiş, camlarından biri kırık, perdeyle kapatılmış, kutu gibi bir ev. Tıkladığımız kapı biraz bekleyince açıldı. Bizi görünce yüzü güldü Zehrija teyzenin. Koltuk değneğiyle yavaşça dışarı çıktı, bayramlaştık ve kurban payını hediye ettik. Sevincini görmeliydiniz. Yüzlerce kilometre uzakta bir insanın hayatına dokunmanın tarifi yok. Murat İzmir / Bosna Hersek, 2019