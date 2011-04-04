Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.

Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.

Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda yaşam daha zor hale gelecek. Çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için yola çıkıyoruz.

Koronavirüsün bütün dünyada arttığı bu zor günlerde, Suriye’de kış mevsimi artık daha tehlikeli. Bu zor günlerde 81 ilden bağışçılarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” diyerek yola çıkıyor; kıyafet, battaniye, bot ve yakacak gibi temel yaşam malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Gelin, bu zor günlerde, hep birlikte kardeşlerimizin yanında olalım. İhtiyaçlarını karşılayarak kışı rahat geçirmelerine vesile olalım.