Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.

Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.

Çatışmalardan kaçan binlerce insanın sığınağı olan mülteci kamplarında zor günler yaşanıyor. Bölgeye yönelik tehditler sürerken, beslenme ve barınma sorunları giderek artıyor. Suriye halkı desteğinizi bekliyor.

Tehditlerin artması, gıda sıkıntısı ve hastalıklar yüz binlerce kişinin yeniden yollara düşmesine sebep olabilir.

Suriye'de 5 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Şimdiye kadar 500 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşta 2 milyon kişi sakat kaldı, 5 milyon kişi de evini terk etti.

Şimdi İdlib’de yaşayan 3 milyon kişi yeni bir krizle karşı karşıya. Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken çoğu mülteci aile başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyuyor.

İHH’nın yardımları devam ediyor

Suriye’deki çalışmalarını 10 koordinasyon merkeziyle sürdüren İHH'nın, kurduğu 6 konteyner kent ve 27 çadır kentte 150 binden fazla insan yaşıyor. 61 fırın, 30 mutfak ile mültecilere yemek hizmeti de veren İHH, 2012 ile 2018 yılları arasında Suriyeli mültecilere 360.605.013 Dolar tutarında yardım ulaştırdı.

Ne yapabilirim?

Bölgeye temel yaşam malzemeleri ulaştıracak olan İHH’nın çalışmalarına sayfanın üst kısmından dilediğiniz miktarda destek olabilir veya SURIYE yazıp 3072’ye göndererek 5 TL bağışta bulunabilirsiniz.