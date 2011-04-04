Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.

Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.

Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. Kimyasal silahlar ve bombalar hiç çekinmeden kullanıldı. Kadim şehirler yerle bir edildi; 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 5 milyondan fazla insan başka ülkelere sığındı. Halen 13.5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 2.8 milyon kişi savaştan dolayı engelli olarak yaşıyor.

Savaşın halen devam ettiği bölgede yeni kurulacak yerleşim bölgeleri için yaşam evlerine ihtiyaç var. 2200 TL bağışlayarak yapacağınız bir yaşam evi 24 metrekare alan üzerine briketlerle 1+1 olarak inşa edilmektedir.