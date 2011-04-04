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Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.
Grup ismini şu şekilde tamamlayabilirsiniz; ... Okulu / Kursu Öğrencileri ... Gönüllü Grubu ... Sendikası Mensupları ... Apt. / Mah. / İlçesi Sakinleri ... Cami Cemaati ... Firması Çalışanları ... Müdürlüğü / Belediyesi Personelleri ... Kurumu / Şirketi Çalışanları
|Kurum Ünvanı
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Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.
Okullar, sınıflar, kamu kurumu çalışanları vb. gruplar adına yapılan işlemlerde grup bağışı seçeneğini kullanabilirsiniz.
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Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. Kimyasal silahlar ve bombalar hiç çekinmeden kullanıldı. Kadim şehirler yerle bir edildi; 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 5 milyondan fazla insan başka ülkelere sığındı. Halen 13.5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 2.8 milyon kişi savaştan dolayı engelli olarak yaşıyor.
Savaşın halen devam ettiği bölgede yeni kurulacak yerleşim bölgeleri için yaşam evlerine ihtiyaç var. 2200 TL bağışlayarak yapacağınız bir yaşam evi 24 metrekare alan üzerine briketlerle 1+1 olarak inşa edilmektedir.