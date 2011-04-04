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Suriye Yaşam Evi

Bağış Sepetiniz

Sepetiniz şu anda boş

  • Bir sepette farklı kişi ve amaçlar için bağış yapabilirsiniz
  • Sepetiniz için her ay otomatik tekrarlanma talimatı verebilirsiniz
  • Kayıtlı kullanıcı olarak yaptığınız tüm bağışları takip edebilirsiniz
ComodoSSL
256 Bit Şifreleme
3D Secure
Doğrulama
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