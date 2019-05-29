Kudüs’ün özgürlüğü için yürüyoruz!

İHH’nın çağrısıyla on binler, Mavi Marmara katliamının yıl dönümünde düzenlenecek olan Özgür Kudüs Yürüyüşü için Fatih Camii’nde Ümmet İftarı’nda bir araya gelecek. İftarın ardından meşalelerle Edirnekapı Şehitliği’ne yürünecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla on binlerce Filistin gönüllüsü, 31 Mayıs 2019 Cuma günü Mavi Marmara katliamının yıl dönümünde düzenlenecek olan Özgür Kudüs Yürüyüşü için Fatih Camii’nde Ümmet İftarı’nda bir araya gelecek. İftarın ardından meşalelerle Edirnekapı Şehitliği’ne yürünecek.

İsrail, Gazze’yi abluka altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasında öldürmeye, Müslüman liderleri hukuksuzca tutuklamaya, Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. Mavi Marmara gemisinin de aralarında bulunduğu Özgürlük Filosuna yapılan saldırının 9. yılında, yeniden Kudüs davasını unutmadığımızı haykırıyoruz.

Şimdi Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermenin vakti. İsrail zulmüne bütün dünya göz yummuşken şimdi yeniden sesimizi yükseltmenin, İsrail’in yaptığı zulümleri hatırlamanın ve hatırlatmanın vakti.

Yürüyüş öncesinde Fatih Camii’nde Ümmet İftarı düzenlenecektir. İftarlık ikramı olacaktır.

Neden yürüyoruz?

Çünkü;

- Mavi Marmara Kudüs - Filistin mücadelesinin bir parçasıdır. Amacı ablukanın kalkmasıdır. Ablukanın kalkması için sorumluluğumuz devam etmektedir.

- Barış isteyen halklar İsrail’in karşısındadır. Türkiye halkının tamamı Mavi Marmara’nın tarafında, İsrail’in karşısındadır. Bunun altını bir kez daha çiziyoruz.

- Siyonistlere göre İsrail’in amacına uygun tek çözüm “Mavi Marmara’yı tarihten silmek, üzerini örtmek, hafızalardan çıkarmak ve unutturmak”tır. Unutturmayacağız!

- Gazze Özgürlük Filosu’nun tüm bileşenleri olarak ve Mavi Marmara’da buluşan tüm cesur, iyi yürekler adına 10 şehidimizi, yeryüzündeki zulme karşı direnen tüm gençleri ve çocukları, şu an dünyadaki tüm kriz bölgelerinde canı pahasına çalışan tüm insani yardım gönüllülerini bir kez daha selamlıyoruz.

- Muhtaç olduğumuz birlik, beraberlik ve bütünlük tüm mazlumlara ve mağdurlara umut olacaktır. 31 Mayıs 2019’da önce Ümmet İftarı için Fatih Camii’nde buluşuyoruz. Ardından da meşalelerle Edirnekapı Şehitliği’ne yürüyoruz. Kalbi Kudüs ve Mescid-i Aksa için atan herkesi de dünyanın dört bir yanından ve Filistin’den gelecek Filistin dostları ile gerçekleşecek bu yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz.