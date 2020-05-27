Kutlu sefer 10 yaşında
Dünya üzerinde insan haklarının ihlal edildiği bölgelerin başında Ortadoğu coğrafyası geliyor. Milyonlarca insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkına kast edilmesinin yanı sıra yüz binlerce insan da haksız ve hukuksuz bir şekilde hapishanelerde özgürce yaşam hakkından mahrum ediliyor. Tam bir açık hava hapishanesine dönüşmüş olan Gazze’deki abluka ve ambargoyu kırmak amacıyla uluslararası camiadan birçok vicdan sahibiyle Gazze Kara Konvoyu (Filistin’e Yola Çık) -Mavi Marmara gemisinin de içinde bulunduğu- Gazze Özgürlük Filosu gibi organizasyonlar düzenleyerek bu coğrafyada yaşanan hukuksuzluğu dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.
Mavi Marmara Katliamı
Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger I, Eleftheri Mesogios, Gazze I ve Defne Y gemilerinden oluşan Gazze Özgürlük Filosu, 31.05.2010 günü İsrail askeri güçlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırı esnasında ve devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, 56’sı ağır yaralandı. Filo katılımcıları hiçbir yasal dayanak olmaksızın hapsedildi, yaralılara kelepçe takıldı, bazı yaralılar günlerce hücrelerde alıkonuldu ve kendilerine işkence ve kötü muamelede bulunuldu. Filo katılımcılarının tamamı kötü muameleye maruz bırakıldı, hapsedildi, şahsi eşyalarına el konuldu ve gemilere çeşitli maddi zararlar verilmek suretiyle birçok haksız fiil işlendi.
Kutlu seferi ruhunu yaşatmak adına birçok programla anıyoruz. Aşağıdaki listeden programlara ve katılım linklerine ulaşabilirsiniz;
Abdallah Marouf Omar'ın anlatımıyla Hanımlara yönelik Zoom uygulaması üzerinden Mescid-i Aksa Sanal Turu düzenlenecektir.
Yayın linki; https://twitter.com/ihhgenc
Mavi Marmara 10. yıl özel hikayeleştirilmiş hali kum sanatı ile anlatımı gerçekleştirilecektir.
Yayın linki; https://twitter.com/ihhgenc
Mavi Marmara katılımcılarından Gülden Sönmez ve Ümit Sönmez'in konuk olacağı instagram canlı yayını
Yayın linki; https://twitter.com/ihhgenc
Mavi Marmara 10. Yıldönümü Anma Programı
Yayın linki; https://twitter.com/ihhinsaniyardim
Sinyal Filmi Sanal Galası
Yayın linki; https://twitter.com/ihhinsaniyardim
Mavi Marmara ile alakalı diğer organizatörlerin yayın linklerine buradan ulaşabilirsiniz; https://freedomflotilla.org/news/coalition-statements/online-flotilla-events-during-may-2020/