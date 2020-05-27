Kutlu sefer 10 yaşında

Dünya üzerinde insan haklarının ihlal edildiği bölgelerin başında Ortadoğu coğrafyası geliyor. Milyonlarca insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkına kast edilmesinin yanı sıra yüz binlerce insan da haksız ve hukuksuz bir şekilde hapishanelerde özgürce yaşam hakkından mahrum ediliyor. Tam bir açık hava hapishanesine dönüşmüş olan Gazze’deki abluka ve ambargoyu kırmak amacıyla uluslararası camiadan birçok vicdan sahibiyle Gazze Kara Konvoyu (Filistin’e Yola Çık) -Mavi Marmara gemisinin de içinde bulunduğu- Gazze Özgürlük Filosu gibi organizasyonlar düzenleyerek bu coğrafyada yaşanan hukuksuzluğu dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

Mavi Marmara Katliamı



Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger I, Eleftheri Mesogios, Gazze I ve Defne Y gemilerinden oluşan Gazze Özgürlük Filosu, 31.05.2010 günü İsrail askeri güçlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırı esnasında ve devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, 56’sı ağır yaralandı. Filo katılımcıları hiçbir yasal dayanak olmaksızın hapsedildi, yaralılara kelepçe takıldı, bazı yaralılar günlerce hücrelerde alıkonuldu ve kendilerine işkence ve kötü muamelede bulunuldu. Filo katılımcılarının tamamı kötü muameleye maruz bırakıldı, hapsedildi, şahsi eşyalarına el konuldu ve gemilere çeşitli maddi zararlar verilmek suretiyle birçok haksız fiil işlendi.

Kutlu seferi ruhunu yaşatmak adına birçok programla anıyoruz. Aşağıdaki listeden programlara ve katılım linklerine ulaşabilirsiniz;

28 Mayıs 2020 - Perşembe / Saat 17:00

Abdallah Marouf Omar'ın anlatımıyla Hanımlara yönelik Zoom uygulaması üzerinden Mescid-i Aksa Sanal Turu düzenlenecektir.



Yayın linki; https://twitter.com/ihhgenc

29 Mayıs 2020 - Cuma / Saat 20:00

Mavi Marmara 10. yıl özel hikayeleştirilmiş hali kum sanatı ile anlatımı gerçekleştirilecektir.

Yayın linki; https://twitter.com/ihhgenc

29 Mayıs 2020 - Cuma / Saat 21:00

Mavi Marmara katılımcılarından Gülden Sönmez ve Ümit Sönmez'in konuk olacağı instagram canlı yayını

Yayın linki; https://twitter.com/ihhgenc

31 Mayıs 2020 - Pazar / Saat 20:00

Mavi Marmara 10. Yıldönümü Anma Programı

Yayın linki; https://twitter.com/ihhinsaniyardim

31 Mayıs 2020 - Pazar / Saat 22:00

Sinyal Filmi Sanal Galası

Yayın linki; https://twitter.com/ihhinsaniyardim

Mavi Marmara ile alakalı diğer organizatörlerin yayın linklerine buradan ulaşabilirsiniz; https://freedomflotilla.org/news/coalition-statements/online-flotilla-events-during-may-2020/

