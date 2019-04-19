Türkiye’den yola çıkarak Afrika’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya, farklı iklim ve coğrafyalarda kapıları çalacak, kumanya, fitre, zekat bağışlarının yanı sıra iftar yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, yetim çocukları bayramlıklarla sevindirip mazlumlara yalnız olmadıklarını hatırlatacağız. Ramazan birlikte güzel.
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın 5 yolu
Zekat
İHH ekipleri Ramazan'da muhacir kamplarında çilelerini dolduranlarla, savaşların
her şeylerini yok ettiği biçarelerle, ocaklarından yoksulluk ve sefaletin eksik olmadığı kardeşlerimizle bir araya
gelerek onlara selamınızı ve zekatlarınızı ulaştırıyor.
Fitre
Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da İHH'nın iyilik kervanı dünyanın farklı yerlerindeki mağdur ve muhtaç
Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de fitrelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.
Kumanya
Bağışlarınızla dünyanın dört bir yanına ulaşacak kumanya paketleri bir ailenin bir aylık ihtiyacını
karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Kumanyanın içeriği bölgenin durumuna göre temel gıda malzemelerinden
oluşuyor. Siz de kumanyalarınızı bu iyilik kervanına katabilirsiniz. Kumanya paketlerinizi vakfımız
aracılığı ile muhtaçlara ulaştırabilirsiniz.
İftar
Dünyanın çeşitli bölgelerinde iftar programları düzenliyoruz. Bir kişinin iftar yemeğini ikram
edebileceğiniz gibi binlerce kişinin katıldığı bir iftar programına da destek verebilirsiniz.
Bayramlık
Bayram gününü yeni elbiseleriyle karşılasınlar diye binlerce yetim çocuğa bayramlık
hediye ediyoruz. Bayramlık elbisenin bir fiyatı olsa da yetimi sevindirmek paha biçilmez.
2018 Ramazan yolculuğunda İHH;
Suriye’deki savaş bitmek bilmediği gibi tüm acımasızlığı ile sürüyor. Öte yandan gündelik hayat da zor şartlar altında devam etmeye çalışıyor. Suriye halkı yıllardır Ramazan bereketini eskisi gibi yaşayamıyor, bayramlar bayram gibi geçmiyor. Tüm bunlara rağmen vakfımız Suriye içerisindeki mazlumlara gerekli gıda, giyim, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyor. Suriye’deki yardım çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da devam etti. Sadece Ramazan ayında Suriye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine 30 milyon ekmek ve 150 bin gıda kumanyası ulaştırıldı. Yine bu ay boyunca 3 milyon kişiye iftar yemeği ikram edildi.
Kuşatma altındaki bölgelerde de diplomatik görüşmelerimiz sonucunda çalışmalar yapıldı. Bunlardan birisi geçtiğimiz yıllarda insanların kedi, köpek eti yemek için fetva istediği Doğu Guta bölgesiydi. Ramazan ayı boyunca bu bölgedeki ailelere gıda kumanyaları ulaştırıldı, 120 bin kişi kurulan sofralarla iftar yaptı.
Tek kelimelik cevap
Burkina Faso’dayız. Bize rehberlik eden İbrahim’e soruyorum: “Burada savaş ya da çatışma mı yaşandı?” “Hayır.” “Peki, neden bu kadar çok yetim var?” “Hastalıktan.” Tek kelimelik bir cevaptı bu, soruyu tamamıyla aydınlığa kavuşturan bir cevap. Kuraklık, içme suyuna ulaşmadaki güçlük ve yetersiz beslenme ortalama insan ömrünü 43 yıla kadar düşürüyordu bu bölgede. Ülkede bolca altın ve hatta elmas rezervi olduğu bilinirken bu yokluğa anlam vermek zor. Sonra aklıma tek bir soru takılıyor: Tüm bunların sorumlusu kim? Konuştukları dil bunun cevabını veriyor gibi. Onlarca yerli dile sahip bir ülkede Fransızca konuşuluyor. Birileri ülkenin tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarına el koyarken Burkina Faso halkı hayatta kalabilmek için Gana ve Fildişi Sahillerine kaçıyor. Öğrendikçe daha fazla sorumluluk biniyor omuzlarıma. Anlıyorum ki daha çok çalışmalıyız, daha fazla kişiye el uzatmalıyız. Yoksulun ekmeğini zenginin çöplüğüne gönderen bu sistemi durdurmak için daha çok çabalamalıyız.
Filiz Tavukçu / Burkina Faso, 2017
Rakamlara ve mesafelere aldanmayanlar
Hayatımda ilk defa bir Afrika ülkesine gittim. On beş milyonluk Zimbabwe’nin yalnızca 1 milyonu Müslüman. Şükür ki rakamlara, mesafelere aldanmayıp şehirleri, ülkeleri ve kıtaları aşarak insanlığın yanında saf tutan vakıflarımız var. Beş günlük Zimbabwe seyahatinde Türkiye’den gönderilen emanetleri oradaki kardeşlerimize teslim ettik. İHH, böylesi yokluğun olduğu bir yerde insanların karnını ve ruhunu doyurmak istemiş. Bunun için yaptığı maddi yardımların yanına iki de cami eklemiş. Rabbimizin lütfu ile Hz.Ebubekir Camii’nin olduğu bölgede 60 aile İslam’la müşerref olmuş. Çok şükür ki az çok demeden imkanını paylaşanlar var, çok şükür ki az, çok demeden kıtalar aşanlar var.
Mehmet Yasir Cebeci / Zimbabwe, 2017
Gidilecek ülkelerin belirlenmesi
İHH’nın geçmiş yıllarda çalışma yaptığı ülkeler, Ramazan faaliyetleri için oluşturulan komisyon tarafından incelemeye alınıyor. Yıl içerisinde oluşan yeni kriz bölgeleri de değerlendirilerek bir yol haritası hazırlanıyor.
Ekiplerin oluşturulması
Belirlenen ülkelerde görev yapacak ekipler genellikle 3-4 kişiden oluşuyor. Ekiplerde vakıf çalışanları, çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, ev hanımları ve öğrencilerin yanı sıra bölge durumunu kamuoyuyla paylaşmak için gazeteci ve yazarlar da yer alıyor.
Partner kuruluşların hazırlıkları
İHH’nın Türkiye dışında herhangi bir şubesi bulunmuyor. Faaliyetlerini İstanbul'daki merkezden yürüten İHH, yardım çalışmalarını yerel kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor. Partner kuruluşlarımız Ramazan öncesinde bilgilendirilerek gerekli hazırlıklar başlatılıyor.
Ekiplerin hazırlanması ve görev süreci
Ülkeler hakkındaki raporlar ve kritik bilgiler yolculuklar öncesi vakıf merkezinde yapılan toplantılar ile görev yapacak ekiplere aktarılıyor. Çalışma bölgelerindeki görev süresi boyunca yürütülen faaliyetler bizzat İHH ekipleri tarafından yönetiliyor.
Geri bildirim ve raporlama
Gidilen ülkelerdeki çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye’ye dönen İHH ekipleriyle yapılan toplantılarda, bölgede yaşanan deneyimler, gözlemler ve problemler aktarılıyor; ihtiyaçlar bildiriliyor. Raporlanan bu bilgiler İHH’nın ülke masalarınca değerlendirilip projelendiriliyor.