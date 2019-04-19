Türkiye’den yola çıkarak Afrika’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya, farklı iklim ve coğrafyalarda kapıları çalacak, kumanya, fitre, zekat bağışlarının yanı sıra iftar yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, yetim çocukları bayramlıklarla sevindirip mazlumlara yalnız olmadıklarını hatırlatacağız. Ramazan birlikte güzel.

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın 5 yolu



Zekat

İHH ekipleri Ramazan'da muhacir kamplarında çilelerini dolduranlarla, savaşların

her şeylerini yok ettiği biçarelerle, ocaklarından yoksulluk ve sefaletin eksik olmadığı kardeşlerimizle bir araya

gelerek onlara selamınızı ve zekatlarınızı ulaştırıyor.



Fitre

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da İHH'nın iyilik kervanı dünyanın farklı yerlerindeki mağdur ve muhtaç

Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de fitrelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.



Kumanya

Bağışlarınızla dünyanın dört bir yanına ulaşacak kumanya paketleri bir ailenin bir aylık ihtiyacını

karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Kumanyanın içeriği bölgenin durumuna göre temel gıda malzemelerinden

oluşuyor. Siz de kumanyalarınızı bu iyilik kervanına katabilirsiniz. Kumanya paketlerinizi vakfımız

aracılığı ile muhtaçlara ulaştırabilirsiniz.



İftar

Dünyanın çeşitli bölgelerinde iftar programları düzenliyoruz. Bir kişinin iftar yemeğini ikram

edebileceğiniz gibi binlerce kişinin katıldığı bir iftar programına da destek verebilirsiniz.



Bayramlık

Bayram gününü yeni elbiseleriyle karşılasınlar diye binlerce yetim çocuğa bayramlık

hediye ediyoruz. Bayramlık elbisenin bir fiyatı olsa da yetimi sevindirmek paha biçilmez.

2018 Ramazan yolculuğunda İHH;

5 kıtada

Türkiye ile birlikte 95 ülke ve bölgede

Milyonlarca kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

300.000 kumanya paketi dağıtıldı, 2.100.000 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

Kurulan sofralarla yüzbinlerce kişiye iftar yemeği verildi.

100.000 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

30.000 çocuğa Ramazan Çocuk Paketi, 85.000 yetime bayramlık elbise hediye edildi.

Kuşatma altında iftar

Suriye’deki savaş bitmek bilmediği gibi tüm acımasızlığı ile sürüyor. Öte yandan gündelik hayat da zor şartlar altında devam etmeye çalışıyor. Suriye halkı yıllardır Ramazan bereketini eskisi gibi yaşayamıyor, bayramlar bayram gibi geçmiyor. Tüm bunlara rağmen vakfımız Suriye içerisindeki mazlumlara gerekli gıda, giyim, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyor. Suriye’deki yardım çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da devam etti. Sadece Ramazan ayında Suriye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine 30 milyon ekmek ve 150 bin gıda kumanyası ulaştırıldı. Yine bu ay boyunca 3 milyon kişiye iftar yemeği ikram edildi.

Kuşatma altındaki bölgelerde de diplomatik görüşmelerimiz sonucunda çalışmalar yapıldı. Bunlardan birisi geçtiğimiz yıllarda insanların kedi, köpek eti yemek için fetva istediği Doğu Guta bölgesiydi. Ramazan ayı boyunca bu bölgedeki ailelere gıda kumanyaları ulaştırıldı, 120 bin kişi kurulan sofralarla iftar yaptı.

Ramazan Burkina Faso oradaydık

Oradaydık

Tek kelimelik cevap

Burkina Faso’dayız. Bize rehberlik eden İbrahim’e soruyorum: “Burada savaş ya da çatışma mı yaşandı?” “Hayır.” “Peki, neden bu kadar çok yetim var?” “Hastalıktan.” Tek kelimelik bir cevaptı bu, soruyu tamamıyla aydınlığa kavuşturan bir cevap. Kuraklık, içme suyuna ulaşmadaki güçlük ve yetersiz beslenme ortalama insan ömrünü 43 yıla kadar düşürüyordu bu bölgede. Ülkede bolca altın ve hatta elmas rezervi olduğu bilinirken bu yokluğa anlam vermek zor. Sonra aklıma tek bir soru takılıyor: Tüm bunların sorumlusu kim? Konuştukları dil bunun cevabını veriyor gibi. Onlarca yerli dile sahip bir ülkede Fransızca konuşuluyor. Birileri ülkenin tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarına el koyarken Burkina Faso halkı hayatta kalabilmek için Gana ve Fildişi Sahillerine kaçıyor. Öğrendikçe daha fazla sorumluluk biniyor omuzlarıma. Anlıyorum ki daha çok çalışmalıyız, daha fazla kişiye el uzatmalıyız. Yoksulun ekmeğini zenginin çöplüğüne gönderen bu sistemi durdurmak için daha çok çabalamalıyız. Filiz Tavukçu / Burkina Faso, 2017

Rakamlara ve mesafelere aldanmayanlar Hayatımda ilk defa bir Afrika ülkesine gittim. On beş milyonluk Zimbabwe’nin yalnızca 1 milyonu Müslüman. Şükür ki rakamlara, mesafelere aldanmayıp şehirleri, ülkeleri ve kıtaları aşarak insanlığın yanında saf tutan vakıflarımız var. Beş günlük Zimbabwe seyahatinde Türkiye’den gönderilen emanetleri oradaki kardeşlerimize teslim ettik. İHH, böylesi yokluğun olduğu bir yerde insanların karnını ve ruhunu doyurmak istemiş. Bunun için yaptığı maddi yardımların yanına iki de cami eklemiş. Rabbimizin lütfu ile Hz.Ebubekir Camii’nin olduğu bölgede 60 aile İslam’la müşerref olmuş. Çok şükür ki az çok demeden imkanını paylaşanlar var, çok şükür ki az, çok demeden kıtalar aşanlar var. Mehmet Yasir Cebeci / Zimbabwe, 2017