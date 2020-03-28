Ülkemiz koronavirüs sebebiyle zor zamanlardan geçiyor. Türkiye’de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyoruz. Bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İHH iyilik kervanı her yıl olduğu gibi bu Ramazan da başta ülkemizdeki ve dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor. Siz de zekâtlarınızı, fitrelerinizi, kumanyalarınızı ve bayramlık hediyelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın birkaç yolu;

İHH'nın iyilik kervanı ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar için bu Ramazan da hazırlanıyor.

Siz de zekatlarınızla iyilik kervanına katılın.

ZEKATINI BAĞIŞLA

Kumanya bağışı ile bir ailenin bir aylık erzağını karşılayabilir, Ramazan’ı bereketlendirebilirsiniz.

KUMANYA BAĞIŞLA

Bu Ramazan fitre bağışı ile binlerce aileye beraber ulaşalım. Sofralarına misafir olalım.

FİTRENİ BAĞIŞLA

Seni bekleyen bir iftar sofrası varsa Ramazan daha güzeldir.

İftar yapma imkanı olmayanlara bir sofra kuralım; Ramazan’ları güzel geçsin.

İFTAR HEDİYE ET

Bayramı en çok özleyen yetim çocuklara bayramlık da hediye edebilirsiniz.

Bayramlık hangi çocuğu sevindirmez?

BAYRAMLIK HEDİYE ET

2019 Ramazan yolculuğunda İHH;

5 kıtada

Türkiye ile birlikte 120 ülke ve bölgede

1.570.785 kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

226.795 kumanya paketi dağıtıldı, 1.213.131 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

Kurulan sofralarla 221.692 kişiye iftar yemeği verildi.

60.810 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

75.152 yetime bayramlık elbise hediye edildi.

Kuşatma altında iftar

Suriye’deki savaş bitmek bilmediği gibi tüm acımasızlığı ile sürüyor. Öte yandan gündelik hayat da zor şartlar altında devam etmeye çalışıyor. Suriye halkı yıllardır Ramazan bereketini eskisi gibi yaşayamıyor, bayramlar bayram gibi geçmiyor. Tüm bunlara rağmen vakfımız Suriye içerisindeki mazlumlara gerekli gıda, giyim, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyor. Suriye’deki yardım çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da devam etti. Sadece Ramazan ayında Suriye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine 30 milyon ekmek ve 150 bin gıda kumanyası ulaştırıldı. Yine bu ay boyunca 3 milyon kişiye iftar yemeği ikram edildi.

Kuşatma altındaki bölgelerde de diplomatik görüşmelerimiz sonucunda çalışmalar yapıldı. Bunlardan birisi geçtiğimiz yıllarda insanların kedi, köpek eti yemek için fetva istediği Doğu Guta bölgesiydi. Ramazan ayı boyunca bu bölgedeki ailelere gıda kumanyaları ulaştırıldı, 120 bin kişi kurulan sofralarla iftar yaptı.

Oradaydık

Yolumuzu gözleyen Zübeyde Nine Dağıtımlar başladığı sırada Zübeyde Nine yanımıza geldi. Söylediğine göre 99 yaşındaymış. O aslında bizi, Türkiye’den gelen misafirleri görmeye gelmiş. Oruçlu olduğunu duyunca biraz daha şaşırıyorum. “Ne olacak! Ben hala güçlüyüm,” diyor. Zübeyde Nine’ye eski Ramazanları soruyorum. Şimdi Ramazan’ın daha iyi geçtiğini, bir arada olduklarını söylüyor. Ramazan’ı birlikte geçirmenin güzelliğini anlatıyor. Her Ramazan onları yalnız bırakmayan misafirleri karşılamaya geliyormuş. Bu yıl da bizimle buluşmanın mutluluğu gözlerinden belli oluyor. Bize ve hayırseverlere sürekli dua ediyor. Birlikte iftar yaptıktan sonra dönüş yoluna çıkıyoruz. İlk günün yorgunluğunu Zübeyde Nine’nin dualarıyla unutuyoruz. Mustafa Olgun, Patani, 2019 Ramazan

Gözleri görmese de biliyorlar Malavi'de gözleri görmeyen çocuklar var, zor şartlarda yaşıyorlar, onların halini görmeliyim, neler yapabiliriz bakmalıyım... diye başlıyor benim yolculuğum. Ramazan'ın ilk günlerinde Afrika'ya ulaşıyorum. Eğitim merkezinden içeri girdiğimdeyse beni bambaşka bir dünya karşılıyor. Elleriyle gören, dokunarak tanıyan çocukların hayatına giriyor, onlarla bir hafta geçiriyorum. Onları hayretle izliyorum. Kuran'ı elleriyle dokunarak okuyorlar. Aralarında hafız olanlar var, hatimle teravih namazı kıldırıyorlar.Geldiğimize çok seviniyorlar. Sizlerin selamını iletiyoruz, mutlu oluyorlar. Desteklerinizle iftar sofrası kuruyor, hep birlikte orucumuzu açıyoruz. Bizleri görmüyorlar. Sizleri de. Ancak sevginiz, dostluğunuz ve selamınız onlara ulaşıyor. Onları sevindirmek, ne büyük nimet. Abdullah Kibritçi, Malavi, 2019 Ramazan