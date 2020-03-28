Ülkemiz koronavirüs sebebiyle zor zamanlardan geçiyor. Türkiye’de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyoruz. Bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İHH iyilik kervanı her yıl olduğu gibi bu Ramazan da başta ülkemizdeki ve dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor. Siz de zekâtlarınızı, fitrelerinizi, kumanyalarınızı ve bayramlık hediyelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın birkaç yolu;
2019 Ramazan yolculuğunda İHH;
Suriye’deki savaş bitmek bilmediği gibi tüm acımasızlığı ile sürüyor. Öte yandan gündelik hayat da zor şartlar altında devam etmeye çalışıyor. Suriye halkı yıllardır Ramazan bereketini eskisi gibi yaşayamıyor, bayramlar bayram gibi geçmiyor. Tüm bunlara rağmen vakfımız Suriye içerisindeki mazlumlara gerekli gıda, giyim, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyor. Suriye’deki yardım çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da devam etti. Sadece Ramazan ayında Suriye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine 30 milyon ekmek ve 150 bin gıda kumanyası ulaştırıldı. Yine bu ay boyunca 3 milyon kişiye iftar yemeği ikram edildi.
Kuşatma altındaki bölgelerde de diplomatik görüşmelerimiz sonucunda çalışmalar yapıldı. Bunlardan birisi geçtiğimiz yıllarda insanların kedi, köpek eti yemek için fetva istediği Doğu Guta bölgesiydi. Ramazan ayı boyunca bu bölgedeki ailelere gıda kumanyaları ulaştırıldı, 120 bin kişi kurulan sofralarla iftar yaptı.
Yolumuzu gözleyen Zübeyde Nine
Dağıtımlar başladığı sırada Zübeyde Nine yanımıza geldi. Söylediğine göre 99 yaşındaymış. O aslında bizi, Türkiye’den gelen misafirleri görmeye gelmiş. Oruçlu olduğunu duyunca biraz daha şaşırıyorum. “Ne olacak! Ben hala güçlüyüm,” diyor.
Zübeyde Nine’ye eski Ramazanları soruyorum. Şimdi Ramazan’ın daha iyi geçtiğini, bir arada olduklarını söylüyor. Ramazan’ı birlikte geçirmenin güzelliğini anlatıyor. Her Ramazan onları yalnız bırakmayan misafirleri karşılamaya geliyormuş. Bu yıl da bizimle buluşmanın mutluluğu gözlerinden belli oluyor. Bize ve hayırseverlere sürekli dua ediyor. Birlikte iftar yaptıktan sonra dönüş yoluna çıkıyoruz. İlk günün yorgunluğunu Zübeyde Nine’nin dualarıyla unutuyoruz.
Mustafa Olgun, Patani, 2019 Ramazan
Gözleri görmese de biliyorlar
Malavi'de gözleri görmeyen çocuklar var, zor şartlarda yaşıyorlar, onların halini görmeliyim, neler yapabiliriz bakmalıyım... diye başlıyor benim yolculuğum. Ramazan'ın ilk günlerinde Afrika'ya ulaşıyorum. Eğitim merkezinden içeri girdiğimdeyse beni bambaşka bir dünya karşılıyor. Elleriyle gören, dokunarak tanıyan çocukların hayatına giriyor, onlarla bir hafta geçiriyorum. Onları hayretle izliyorum. Kuran'ı elleriyle dokunarak okuyorlar. Aralarında hafız olanlar var, hatimle teravih namazı kıldırıyorlar.Geldiğimize çok seviniyorlar. Sizlerin selamını iletiyoruz, mutlu oluyorlar.
Desteklerinizle iftar sofrası kuruyor, hep birlikte orucumuzu açıyoruz. Bizleri görmüyorlar. Sizleri de. Ancak sevginiz, dostluğunuz ve selamınız onlara ulaşıyor. Onları sevindirmek, ne büyük nimet.
Abdullah Kibritçi, Malavi, 2019 Ramazan
Gidilecek ülkelerin belirlenmesi
İHH’nın geçmiş yıllarda çalışma yaptığı ülkeler, Ramazan faaliyetleri için oluşturulan komisyon tarafından incelemeye alınıyor. Yıl içerisinde oluşan yeni kriz bölgeleri de değerlendirilerek bir yol haritası hazırlanıyor.
Ekiplerin oluşturulması
Belirlenen ülkelerde görev yapacak ekipler genellikle 3-4 kişiden oluşuyor. Ekiplerde vakıf çalışanları, çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, ev hanımları ve öğrencilerin yanı sıra bölge durumunu kamuoyuyla paylaşmak için gazeteci ve yazarlar da yer alıyor.
Partner kuruluşların hazırlıkları
İHH’nın Türkiye dışında herhangi bir şubesi bulunmuyor. Faaliyetlerini İstanbul'daki merkezden yürüten İHH, yardım çalışmalarını yerel kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor. Partner kuruluşlarımız Ramazan öncesinde bilgilendirilerek gerekli hazırlıklar başlatılıyor.
Ekiplerin hazırlanması ve görev süreci
Ülkeler hakkındaki raporlar ve kritik bilgiler yolculuklar öncesi vakıf merkezinde yapılan toplantılar ile görev yapacak ekiplere aktarılıyor. Çalışma bölgelerindeki görev süresi boyunca yürütülen faaliyetler bizzat İHH ekipleri tarafından yönetiliyor.
Geri bildirim ve raporlama
Gidilen ülkelerdeki çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye’ye dönen İHH ekipleriyle yapılan toplantılarda, bölgede yaşanan deneyimler, gözlemler ve problemler aktarılıyor; ihtiyaçlar bildiriliyor. Raporlanan bu bilgiler İHH’nın ülke masalarınca değerlendirilip projelendiriliyor.