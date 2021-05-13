İyilik yolculuğumuzun 29. yılında birlikte bir bayrama daha ulaştık. Desteklerinizle, bu Ramazan da ülkemizle birlikte farklı coğrafyalara selamınızı ve Ramazan’ın bereketini ulaştırdık.

Bu zor günlerde hayatına dokunduğunuz yetimler, kimsesizler ve ihtiyaç sahipleri adına size teşekkür ederiz.

Bayramımız mübarek olsun!

2021 Ramazan yolculuğunda İHH;

Türkiye ile birlikte 56 ülkede

2 milyon 689 bin 656 kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

303 bin 288 kumanya paketi ulaştırdık, bu kumanyalardan 1 milyon 518 bin 713 ihtiyaç sahibi faydalandı.

296 bin 234 kişiye iftariyelik ve sahurluk, Suriye’de 413 bin 731 kişiye sıcak yemek ulaştırdık.

Evsiz vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimize 28 bin adet gıda ikramı ulaştırdık.

Zekat, fitre ve fidye bağışlarınızdan 151 bin 673 kişi faydalandı.

Ülkemiz ve farklı coğrafyalarda 140 bin 209 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye ettik.

9 ülkedeki 43 yetimhanede, 4 bin 300 yetim çocuğa Ramazan boyunca iftar ve sahur programları düzenledik.

Ülkemizde 94 bin 277 kişi gıda kartı hediyelerinden faydalandı.