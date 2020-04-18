Ülkemiz koronavirüs sebebiyle zor zamanlardan geçiyor. Türkiye’de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyoruz. Bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İHH iyilik kervanı her yıl olduğu gibi bu Ramazan da başta ülkemizdeki ve dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor. Siz de zekâtlarınızı, fitrelerinizi, kumanyalarınızı ve bayramlık hediyelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın birkaç yolu;

İHH'nın iyilik kervanı ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar için bu Ramazan da hazırlanıyor.

Siz de zekatlarınızla iyilik kervanına katılın.

ZEKATINI BAĞIŞLA

120 TL kumanya bağışı ile bir aileye erzak hediye ederek ya da dilediğiniz miktarda bağış yaparak

Ramazan’ı bereketlendirebilirsiniz.

KUMANYA BAĞIŞLA

Bu Ramazan fitre bağışı ile binlerce aileye beraber ulaşalım. Sofralarına misafir olalım.

Bir fitre bedeli olan 27 TL ile Ramazan'da sizi bekleyenleri sevindirin.

FİTRENİ BAĞIŞLA

Seni bekleyen bir iftar sofrası varsa Ramazan daha güzeldir.

İftar yapma imkanı olmayanlara 15 TL ile bir sofra kuralım; Ramazan’ları güzel geçsin.

İFTAR HEDİYE ET

Bayramı en çok özleyen yetim çocuklara bayramlık da hediye edebilirsiniz.

Bayramlık hangi çocuğu sevindirmez?

150 TL ile bir çocuğu giyindirin ya da dilediğiniz miktarda bayram hediyesi gönderin.

BAYRAMLIK HEDİYE ET

2019 Ramazan yolculuğunda İHH;

5 kıtada

Türkiye ile birlikte 120 ülke ve bölgede

1.570.785 kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

226.795 kumanya paketi dağıtıldı, 1.213.131 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

Kurulan sofralarla 221.692 kişiye iftar yemeği verildi.

60.810 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

75.152 yetime bayramlık elbise hediye edildi.

Vatanından ayrı Ramazan

Suriye’deki savaş ve İsrail’in Filistin işgali bitmek bilmediği gibi tüm acımasızlığı ile devam ediyor. Suriye halkı Ramazan huzurunu yıllardır eskisi gibi yaşayamıyor. Milyonlarca Filistinli, Ramazan’ı yıllardır farklı ülkelerdeki mülteci kamplarında geçiriyor.

Savaş mağduru milyonlarca insanın hayata tutunması için yaptığımız projelere Ramazan ayında da devam ediyor; yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Geçen yıl Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve kamplarda yaşayan 95 bin 356 kişiye iftar ulaştırdık. Lübnan’daki kamplarda yaşayan Filistinli mültecilere ise 600 kişilik iftar yemeği ikram ettik.

Amacımız, Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamak.

Oradaydık

Yolumuzu gözleyen Zübeyde Nine Dağıtımlar başladığı sırada Zübeyde Nine yanımıza geldi. Söylediğine göre 99 yaşındaymış. O aslında bizi, Türkiye’den gelen misafirleri görmeye gelmiş. Oruçlu olduğunu duyunca biraz daha şaşırıyorum. “Ne olacak! Ben hala güçlüyüm,” diyor. Zübeyde Nine’ye eski Ramazanları soruyorum. Şimdi Ramazan’ın daha iyi geçtiğini, bir arada olduklarını söylüyor. Ramazan’ı birlikte geçirmenin güzelliğini anlatıyor. Her Ramazan onları yalnız bırakmayan misafirleri karşılamaya geliyormuş. Bu yıl da bizimle buluşmanın mutluluğu gözlerinden belli oluyor. Bize ve hayırseverlere sürekli dua ediyor. Birlikte iftar yaptıktan sonra dönüş yoluna çıkıyoruz. İlk günün yorgunluğunu Zübeyde Nine’nin dualarıyla unutuyoruz. Mustafa Olgun, Patani, 2019 Ramazan

Gözleri görmese de biliyorlar Malavi'de gözleri görmeyen çocuklar var, zor şartlarda yaşıyorlar, onların halini görmeliyim, neler yapabiliriz bakmalıyım... diye başlıyor benim yolculuğum. Ramazan'ın ilk günlerinde Afrika'ya ulaşıyorum. Eğitim merkezinden içeri girdiğimdeyse beni bambaşka bir dünya karşılıyor. Elleriyle gören, dokunarak tanıyan çocukların hayatına giriyor, onlarla bir hafta geçiriyorum. Onları hayretle izliyorum. Kuran'ı elleriyle dokunarak okuyorlar. Aralarında hafız olanlar var, hatimle teravih namazı kıldırıyorlar.Geldiğimize çok seviniyorlar. Sizlerin selamını iletiyoruz, mutlu oluyorlar. Desteklerinizle iftar sofrası kuruyor, hep birlikte orucumuzu açıyoruz. Bizleri görmüyorlar. Sizleri de. Ancak sevginiz, dostluğunuz ve selamınız onlara ulaşıyor. Onları sevindirmek, ne büyük nimet. Abdullah Kibritçi, Malavi, 2019 Ramazan