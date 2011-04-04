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Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.
Grup ismini şu şekilde tamamlayabilirsiniz; ... Okulu / Kursu Öğrencileri ... Gönüllü Grubu ... Sendikası Mensupları ... Apt. / Mah. / İlçesi Sakinleri ... Cami Cemaati ... Firması Çalışanları ... Müdürlüğü / Belediyesi Personelleri ... Kurumu / Şirketi Çalışanları
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Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.
Okullar, sınıflar, kamu kurumu çalışanları vb. gruplar adına yapılan işlemlerde grup bağışı seçeneğini kullanabilirsiniz.
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Sadece öncelikli bölgeler listelenmektedir; serbest seçerseniz, en öncelikli yerde kullanılır
Doğu Afrika’da çok uzun yıllardan beri yaşanan kuraklığın sonucunda susuzluk nedeniyle hayatını kaybedenlerden daha fazla, temiz suya ulaşamama sorunundan dolayı yaşanan hastalıklar can almaya devam ediyor. Temel yaşam ihtiyaçlarından olan su temin edilemediğinden birçok insan hayatını kaybetmekte, yüzbinlerce hayvan telef olmakta ve kabileler arasında savaşlar çıkmaktadır.
İHH olarak genellikle Afrika’nın kırsal kesimlerinde, suyun olmadığı veya sağlıksız suların bulunduğu bölgelerde su kuyuları açarak bölgedeki halkın kullanımına sunuyoruz. İnsanların sağlıklı suya ulaşmasını sağlayan su kuyusu projeleri, Afrika’da yaygınlaşan hastalıkların önüne geçmeyi de hedeflemekte. Su kuyusu projelerinin yapım süresi 6-12 ay arasında değişkenlik göstermekle birlikte İHH ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.